Si intitola ElettroAcustico 2021 ed è il tour che porterà Marco Masini sul palco del festival Mont’Alfonso sotto le stelle, domani (20 agosto) alla Fortezza di Mont’Alfonso di Castelnuovo di Garfagnana.

“È una prova di riavvicinamento, per riassaporare il gusto di stare insieme che solo l’estate ci può regalare”, spiega l’artista, che affiancato da Massimiliano Agati (percussioni), Cesare Chiodo (basso e chitarra) e Lapo Consortini (chitarra acustica) spazierà tra i tanti successi della sua carriera.

“Ho aderito da subito a portare in scena uno spettacolo finalmente non da solo ma con alcuni dei miei musicisti – continua Masini – la condivisione, cioè possibilità di condividere con voi l’emozione che abbiamo sempre provato, è ciò che noi amiamo di più. Finalmente ci hanno dato la possibilità di ricominciare, piano piano. Quanto ci siete mancati”.

Intanto fervono i preparativi per il concerto evento del 30 settembre all’Arena di Verona (recupero del 20 settembre 2020): Marco Masini festeggerà i 30 anni di carriera insieme a Giuliano Sangiorgi, Ermal Meta, Umberto Tozzi, Nek, Francesco Renga, Luca Carboni, Fabrizio Moro, Annalisa, Bianca Atzei, Giusy Ferreri, Rita Bellanza, Arisa e tanti altri colleghi e amici.

I biglietti sono disponibili sul sito ufficiale www.montalfonsoestate.it e nei punti Boxoffice Toscana. A Castelnuovo di Garfagnana prevendite alla Pro Loco e Fidelity Tours. I biglietti disponibili anche la sera dello spettacolo, dalle 19, alla biglietteria della Fortezza.

Per accedere allo spettacolo occorre presentare all’ingresso il green pass. Chi ancora non ne fosse in possesso potrà eseguire un tampone rapido alla struttura mobile allestita nella zona stadio (via Valmaira) a Castelnuovo, e da lì, in caso di esito negativo, accedere al bus-navetta che lo porterà alla Fortezza o usufruire del parcheggio gratuito della Fortezza (a 600 metri dall’ingresso). La struttura mobile per il tampone rapido è a pochi metri dal parcheggio riservato ai portatori di handicap che hanno un servizio bus navetta dedicato con assistenza.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la Farmacia Gaddi. I tamponi verranno eseguiti dalle 18 alle 20,30 a un prezzo calmierato di 15 euro.