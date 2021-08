Altopascio, c’è l’ipotesi di un candidato sindaco per il ‘polo ecologista’

Un polo ecologista per Altopascio. È la proposta di Europa Verde Toscana in alternativa al dualismo centrodestra-centrosinistra.

“Le elezioni comunali del prossimo autunno a Altopascio – dice Eros Tetti – registrano in data odierna una crisi nel centrosinistra. Infatti è molto probabile la presentazione di una candidatura a sindaco alternativa alla attuale maggioranza che regge il Comune. Si sono registrate grosse difficoltà nel trovare l’accordo su aspetti fondamentali del programma e anche sul piano politico”.

“Per questa ragione – dice ancora – si andrà verso la presenza alle elezioni comunali di Altopascio di un candidato a sindaco alternativo alle attuali candidature D’Ambrosio e Marchetti. Questo a oggi è quello che si registra in ambienti legati alla cultura ecologista e di tradizione socialista. Da Europa Verde e Partito Socialista il candidato a sindaco sarebbe già scelto e si tratterebbe di un giovane professionista molto presente sul territorio e conosciuto per il lavoro che svolge a livello nazionale e non solo”.