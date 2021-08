Il farro festeggia 25 anni da Igp: l’oro della Garfagnana protagonista alla settimana del commercio

L’oro della Garfagnana protagonista alla Settimana del Commercio. Sarà il farro l’elemento principale del venerdì sera (20 agosto) nell’evento organizzato dall’associazione Compriamo a Castelnuovo, centro commerciale naturale di Confcommercio Lucca.

Si celebrano, infatti, quest’anno, i 25 anni da quando il prodotto garfagnino ha ottenuto il riconoscimento Igp ovvero Indicazione geografica protetta. Degustazione gratuita dalle 20 in piazza Umberto curata da Garfagnana Coop. Il legame geografico del farro con la Garfagnana deriva principalmente dal fatto che la popolazione locale del tipo Triticum dicoccum, essendo stata riprodotta nella zona, ininterrottamente, da tempo immemorabile, oltre a essere geneticamente adattata all’ambiente locale forma con esso un binomio inscindibile e presenta requisiti peculiari tali da renderlo perfettamente distinguibile rispetto al farro prodotto in altre zone.

Il farro della Garfagnana è stato riscoperto oggi per le sue eccellenti proprietà dietetiche e perché le sue fibre svolgono un’azione benefica per l’apparato digerente. I massimi produttori Igp sono i soci della Garfagnana Coop. I diversi produttori che aderiscono a Garfagnana Coop coltivano il farro come una volta senza utilizzare trattamenti e prodotti chimici, nel pieno rispetto dei regolamenti della produzione biologica, attenendosi di fatto ai canoni della coltivazione tradizionale che non prevedeva per il farro alcun tipo di concimazione e tanto meno di trattamento, onde evitare un eccessivo sviluppo della pianta con conseguenti gravi rischi di perdita del prodotto, per allettamento, in caso di forti temporali. La serata sarà completata da menù con il farro nei vari ristoranti del centro e dall’aperiCiona in musica in via Garibaldi. Esibizione di ballo nell’area della ex pista di pattinaggio con ingresso consentito solo ai possessori di green pass: in mostra la scuola “Armonia del Movimento”.

Per tutto agosto si svolgerà la Lotteria degli Acquisti con in palio una Vespa 125, una crociera Costa per Capodanno e tanti altri premi. Per giocare, è sufficiente un acquisto nei negozi aderenti e in cambio si riceveranno i biglietti per partecipare all’estrazione in programma il 10 settembre. Il sabato conclusivo sarà quello nuovamente dedicato al Mercatino sotto le Stelle. Le Cugine di Campagna saranno live alla ex pista di pattinaggio e lo sport tornerà protagonista in piazza delle Erbe con il calcio e l’Unione Sportiva Castelnuovo che nel pomeriggio presenterà i suoi nuovi interessanti progetti. I Funky Business si esibiscono alla Grindhouse Arena.

Domenica la Settimana del Commercio si avvia alla chiusura con la serata dedicata alla pizza e lo spettacolo di danza a cura del centro professionale Studio Danza e Artis’t di Ilaria Pilo. Per prenotazioni agli eventi alla ex pista di pattinaggio è possibile chiamare il numero 340 2254812.