Saranno i Cubirossi, Libero ozio e Tommaso Baldacci i protagonisti della seconda serata dedicata ai talenti musicali emergenti in programma sabato 28 agosto al Foro Boario per Ripartire Festival, il bello di essere giovani.

Quattro giornate, dal 26 al 29 agosto, in cui attraverso la formula che mette insieme dibattiti e workshop nel pomeriggio e musica live la sera, vengono proposti temi di riflessione e spunti per una ripartenza che faccia leva sul protagonismo e la creatività dei più giovani.

“Anche i nostri giovani da ormai un anno e mezzo stanno pagando il prezzo più alto della pandemia – sottolinea il consigliere comunale delegato alle politiche giovanili, Daniele Bianucci –, con una socialità praticamente azzerata, in una fase della loro esistenza che invece ha bisogno come il pane di esperienze, momenti di confronto e formazione, occasioni in cui le ragazze e i ragazzi possano iniziare a conoscersi e a scegliere con sempre maggiore autonomia. Di tutto questo dobbiamo iniziare a tener conto, con un impegno per un sostegno ancora più forte e urgente, che non possiamo rimandare”.

La giornata di sabato 28 agosto, in particolare, sarà dedicata al benessere, all’impatto che su esso ha avuto la pandemia e alle prospettive future, con workshop dalle 17,30 e dibattito dalle 19. La sera, dalle 21,30, il concerto, dove a salire sul palco saranno i Cubirossi, band di giovanissimi musicisti che dal 2019 si esibisce in giro per l’Italia in locali e festival, partecipando anche a trasmissioni televisive; Libero ozio, gruppo che ha già due dischi all’attivo e che ha partecipato nel 2019 alle audizioni di Musicultura; Tommaso Baldacci, dal 2019 cantautore solista con esperienze in diversi contest locali e nazionali. Ospite speciale della serata sarà il cantante Effenberg, entrato a partire dal 2017 nel panorama della musica italiana indipendente con il disco Elefanti per cena.

L’ingresso al festival Ripartire è libero, ma è necessario avere il green pass, utilizzare la mascherina e rispettare le distanze di sicurezza. Per rendere più spedite le operazioni di ingresso ai talk, ai workshop e ai concerti è consigliata la prenotazione su www.tocket.org.