Napoleone e Elisa protagonisti anche al Real Collegio

In programma per questo inizio settimana al Real Collegio un ritorno accattivante, quello del progetto Da Parigi a Lucca: il gusto di vivere al tempo di Napoleone ed Elisa. Progetto ideato da Roberta Martinelli che sceglie la strada performativa per condividere col pubblico la rotonda ricorrenza attraverso le Conversazioni Napoleoniche. Tre giorni di eventi dedicati al grande personaggio storico con teatro, musica e cinema.

Lunedì (23 agosto) alle 21,30 nel Chiostro di S. Caterina del Real Collegio Lucca andrà in scena La casa di Letizia spettacolo teatrale per la regia di Orlando Forioso. Lo spettacolo fa parte della saga teatrale a episodi scritta dallo stesso regista, dal titolo Les Bonapartes.

Martedì (24 agosto) sempre alle 21,30 è la volta de La musica che piaceva a Napoleone a Sant’Elena, scoperte e ricostruzioni. Peter Hicks, docente universitario di storia, storico e responsabile delle relazioni internazionali della Fondation Napoléon di Parigi, esegue alcune musiche amate dall’imperatore nell’esilio a Sant’Elena.

Mercoledì (25 agosto) alle 21,30 si conclude la rassegna con Una ventata di passione accende la serata napoleonica dedicata al cinema. Serata organizzata in collaborazione con il Cineforum Cinit Ezechiele 25,27, Pier Dario Marzi parla di Venere imperiale. Paolina Bonaparte nel cinema. Un approfondimento di come la più emancipata e vitale delle sorelle di Napoleone sia stata ammirata nell’arte (la scultura del Canova, i dipinti ottocenteschi) e delle curiosità nel cinema per la sua esistenza libera e fuori dagli schemi.

Giovedì (26 agosto) è invece la prima serata nel Chiostro di Santa Caterina per la 7ima edizione estiva del Lucca Teatro Festival – Cosa sono le nuvole?. Una serie di spettacoli teatrali nel territorio lucchese e all’interno della rassegna Real Collegio Estate. Dal Contemporaneo al Classico, dal Teatro di Narrazione al Teatro Sociale, al Teatro di Strada, al Teatro di Figura con spettacoli scelti tra le più prestigiose compagnie italiane di Teatro Ragazzi. Un palinsesto indirizzato non solo ai ragazzi ma anche agli adulti. Un’occasione per i giovani spettatori di approfondire aspetti, dubbi e curiosità legati alle rappresentazioni, scoprire i segreti e i retroscena di un mestiere affascinante e in genere “sconosciuto”. Giovedì andrà in scena alle 21 Il flauto magico. Teatro di figura: particolare messa in scena de Il flauto magico di Mozart. La prenotazione è obbligatoria da effettuare a: prenotazioni@luccateatrofestival.it

Venerdì (27 agosto) dalle 21,15 l’associazione don Franco Baroni Odv è al eal Collegio con uno spettacolo dedicato ai più grandi successi del Festival di Sanremo, interpretati da dieci bravissimi artisti. Ospite d’onore della Serata l’artista Roberto Borelli, con la straordinaria partecipazione di Marco Enrico Giovanni Rossi. Conduce la serata Emanuela Gennai.

l’ingresso è gratuito ma è consigliabile prenotare indicando nome, cognome e numero telefonico all’indirizzo mail presidenza@donbaroni.it.

Sabato (28 agosto) alle 21 nel Chiostro di S. Caterina ascolteremo I poeti dell’amore perduto. Omaggio alla musica d’autore Italiana, brani di cantautori e interpreti che hanno fatto grande la nostra musica, Fabrizio de André, Luigi Tenco, Gino Paoli, Samuele Bersani, Vinicio Capossela ed altri. L’evento è organizzato dalla associazione Animando e suonato da Laura De Luca in una formazione di 4 elementi. Per l’evento è prevista la bigliettazione: 3 Euro per i soci Animando, 5 euro per i non soci.per prenotazioni scrivere a segreteria@animandolucca.it

Dulcis in fundo, domenica (29 agosto), il concerto del Lucca Classica Music Festival alle 21,15. Organizzato dalla Associazione Musicale Lucchese, suonano Alessio Pianelli al violoncello e Mario Montore al pianoforte. Le musiche sono di I. Stravinskij, B. Martinů, D. Shostakóvich, A. Piazzolla. L’ingresso è di 5 euro per i soci e di 10 per i non soci. Le info sono sul sito www.luccaclassica.it e le prevendite sono su oooh.events.