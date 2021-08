Le mamme vogliono sempre il bene per i loro figli, ma la storia non ha cuore. Lunedì (23 agosto) alle 21,30 al Real Collegio, per la prima volta uno spettacolo teatrale apre le serate napoleoniche organizzate dall’associazione Napoleone ed Elisa: da Parigi alla Toscana, quest’anno in edizione straordinaria in occasione del bicentenario napoleonico 1821-2021.

Si tratta di La casa di Letizia, per la regia di Orlando Forioso, spettacolo che fa parte della saga teatrale a episodi scritta dallo stesso regista, dal titolo Les Bonapartes. Una famille corse, ideata e realizzata per far conoscere le dinamiche e i meccanismi della famiglia di Napoleone.

Foto 2 di 2



Maria Letizia Ramolino Buonaparte, che ha avuto tra figli e nipoti imperatori di Francia, re d’Olanda, di Napoli, di Spagna, di Westfalia, una regina di Napoli, una principessa di Lucca e governatrice di Toscana, una principessa Borghese, decine di principi e principesse, ritorna nella sua Casa d’Ajaccio. Non da sola, ma in compagnia della sua adorata figlia, Elisa. Nonostante le proibizioni e l’interdizione di soggiorno per tutti i membri della famiglia, le due donne sono là. Elisa ha governato Lucca e la Toscana; Letizia, in segreto, ha sostenuto da Roma il destino dei suoi figli. Nel bene e nel male Madame Mère non li mai abbandonati. Privata della sua isola, Letizia ha portata la Corsica in sé, nei suoi modi, nelle sue azioni, nei suoi sì e soprattutto nei suoi no.

Le mamme vogliono sempre il bene per i loro figli, ma la storia non ha cuore.

Lo spettacolo, una produzione TeatrEuropa di Corsica con il sostegno della Collectivité de Corse, in co-produzione con il Comune di Ajaccio, con il nuseo nazionale Maison Bonaparte – Ajaccio e con le Scn Musée Malmaison – Paris, è interpretato da Marie-Paule Franceschetti nei panni di Letizia Ramolino Bonaparte, la madre, e Maryline Leonetti in quelli di Elisa Bonaparte Baciocchi, la figlia; è già stato rappresentato all’interno del convegno internazionale Radici e destino italiano dei Bonaparte voluto a Lucca il 4 e 5 ottobre 2019 dal Souvenir Napoléonien e realizzato insieme all’associazione Napoleone ed Elisa: da Parigi alla Toscana.

Le serate proseguono martedì (24 agosto) Peter Hicks, docente universitario di storia, storico e responsabile delle relazioni internazionali della Fondation Napoléon di Parigi, che eseguirà alcune musiche amate dall’Imperatore nell’esilio a Sant’Elena, e mercoledì (25 agosto), in collaborazione con il Cineforum Cinit Ezechiele 25,17, quando Pier Dario Marzi parlerà di Venere imperiale. Paolina Bonaparte nel cinema.

Le tre serate rientrano nel progetto Da Parigi a Lucca: il gusto di vivere al tempo di Napoleone e Elisa, ideato da Roberta Martinelli e quest’anno sono realizzate nell’ambito del calendario Vivi Lucca 2021 del Comune di Lucca, mentre da sempre si realizzano grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e in collaborazione con Le Souvenir Napoléonien, associazione internazionale di cui Martinelli è corrispondente per la Toscana occidentale.

Gli incontri sono tutti alle 21,30 a ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili ed è consigliato presentarsi all’ingresso da via della Cavallerizza a partire dalle 20,45 muniti di green pass, per permettere le operazioni di controllo in totale sicurezza.

Info su http://napoleoneeilsuotempo.wordpress.com e su www.facebook.com/napoleonidi.