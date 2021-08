Alla chiesa di S. Benedetto in Gottella la mostra di “Lustro” Barsotti

E’ in corso la personale mostra d’arte di Dario Lustro Barsotti a Lucca, nella Chiesa di San Benedetto in Gottella, sede della Confraternita dei legnaioli in piazza Bernardini.

L’orario della mostra sarà dalle 10 alle 20 fino al 12 settembre.

Molti dipinti hanno per tema Lucca, i suoi personaggi e la sua storia e sono stati pubblicati sul portale Justinlucca.it oltre che sulla pagina artistica lustroarte.it