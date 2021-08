Domani (24 agosto) alle 21,15, saliranno sul palco dell’auditorium Boccherini i musicisti del celebre Quartetto di Venezia. Composto da Andrea Vio e Alberto Battiston ai violini, Mario Paladin alla viola e Angelo Zanin al violoncello, il Quartetto è un ensemble conosciuto in tutto il mondo per la raffinatezza delle sue esecuzioni ed è considerato uno dei migliori quartetti d’archi del nostro Paese.

Interamente composto da musicisti veneziani, la formazione ha oltrepassato i trent’anni di attività artistica. Il concerto fa parte del ciclo I concerti di Pieve a Elici a Lucca Classica, quest’anno dedicati a Giorgio Serafini, grande amico del festival ideato da Marcello Parducci e quest’anno entrato nel cartellone di Lucca Classica per l’impossibilità di ospitare gli appuntamenti nella suggestiva pieve romanica di S. Panteleone, sulle colline di Massarosa.

Per la serata di martedì, il Quartetto di Venezia propone un programma tutto dedicato a Ludwig van Beethoven, con due dei suoi Quartetti per archi, composizioni da molti ritenute come la sua voce più autentica del compositore tedesco. In apertura, il Quartetto per archi n. 2 in sol maggiore op. 18 n. 2. A seguire, l’imponente Grande Fuga in si bemolle maggiore per quartetto d’archi op.133, una delle pagine beethoveniane più ambiziose e avveniristiche. In chiusura, un’altra celebre opera del genio tedesco, il Quartetto per archi in mi minore op.59 n.2 Rasumovsky.

I biglietti possono essere acquistati sulla piattaforma oooh.events o alla biglietteria allestita al Boccherini, a partire da un’ora prima del concerto.