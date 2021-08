Ufficio edilizia privata, Fantoni: “Troppi ritardi, danno enorme per Viareggio”

“Fino al 2020 il nostro ufficio comunale dell’edilizia privata a Viareggio era considerato un ufficio dinamico e sbrigativo ad evadere le pratiche. Adesso cosa sta succedendo?” Così il coordinatore comunale di Forza Italia di Viareggio Vittorio Fantoni dopo alcuni ritardi nell’evasione delle pratiche.

“Per rendere l’idea – spiega Fantoni – una pratica di sanatoria, una pratica di revisione di condono trovava negli uffici dell’edilizia privata del comune Viareggino una risposta. Non era un ‘pronti, attenti, via’, ma erano tempi amministrativi che si potevano sopportare e i professionisti versiliesi consideravano l’ufficio il più ‘veloce e sbrigativo’ di tutta la Versilia. Purtroppo – si legge – in questi mesi le pratiche nell’ufficio si stanno accumulando e sembrerebbe tutto bloccato, tant’è che gli uffici non riescono ad evadere in tempi normali le varie pratiche. Perché si sono fermati gli uffici dell’edilizia privata? Ci sono delle responsabilità oggettive?”.

“Le pratiche ferme – conclude – portano ad un danno economico importante per la nostra città ed in questi tempi forse sarebbe meglio evitarlo. Non si fanno gli atti di compravendita, si bloccano le ristrutturazioni, insomma il danno è forte e si paralizza una città intera. Pertanto richiederò all’assessore Pierucci un appuntamento per capire i motivi di questo grave disagio”.