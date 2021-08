Guasto alla rete Tim, Del Chiaro: “I cittadini di Marlia devono essere risarciti per i giorni di non funzionamento”

I cittadini di Marlia che da giorni subiscono il disservizio delle rete fissa e dell’Adsl a causa di un guasto delle rete Tim devono essere risarciti dei giorni di non funzionamento. È questa la richiesta che parte dall’amministrazione Menesini al gestore della rete telefonica, per supportare i cittadini interessati dal disagio.

Poiché in diverse zone della frazione il servizio è già tornato attivo, il Comune invita i cittadini che riscontrano ancora adesso delle problematiche a scrivere all’amministrazione comunale (mail: sindaco@comune.capannori.lu.it), indicando indirizzo di casa e numero di telefono collegato alla linea che non funziona.

“Invito i cittadini di Marlia a cui non funzionale rete Tim a scriverci – dice l’assessore all’ambiente Giordano Del Chiaro – in modo che possiamo dare a Tim le linee precise in cui il problema non è stato ancora risolto così che possa intervenire in modo puntuale. Sappiamo dall’azienda che il guasto è un guasto significativo, ma riteniamo che oggi la connessione rientri fra i servizi essenziali, pertanto è giusto che le persone siano risarcite di un disservizio così significativo, anche per il lavoro. Come amministrazione siamo dalla parte dei cittadini e terremo alta l’attenzione sulla questione finché non sarà completamente risolta”.

Tim informa che il problema segnalato è stato causato da un grave incendio che nella notte del 15 agosto ha coinvolto la centrale telefonica di Marlia. Squadre di tecnici dell’azienda sono intervenute da subito e hanno ripristinato la maggior parte dei servizi. La risoluzione delle residue problematiche di connettività è prevista per giovedì (26 agosto).

“I tempi per il completamento dell’intervento – sottolinea Tim – sono commisurati alle complesse attività da realizzare, data anche l’alta potenzialità dei cavi interessati”.