Guida fondamentale sulle firme elettroniche

Avete già una firma pdf elettronica? Molto è stato scritto a riguardo. Noi, con questo articolo, vogliamo presentare una semplice guida sulle firme elettroniche e su ciò che le rende legalmente vincolanti.

Nel mondo moderno, tutto si è digitalizzato con il tempo. Dallo shopping online all’automazione di funzioni aziendali complesse, tutto è digitale oggi e pone le basi anche per il nostro futuro. Una delle cose che è diventata popolare è la firma elettronica o firma elettronica.

Tuttavia, poiché sembra essere facile firmare un documento online, molti sono spesso preoccupati per la legalità delle firme elettroniche. La firma elettronica su un contratto dà al documento uno status legale?

Cos’è una firma elettronica?

Proprio come la tua firma autografa, la firma di documenti online è un modo per te di firmare documenti. Puoi usare uno strumento di firma elettronica che ti dà la possibilità di firmare un documento con un click o di scrivere la tua firma su un documento digitale con un mouse. La presenza di tale firma su un documento può dare o meno uno status legale (più o meno forte), a seconda di vari fattori che leggerete più avanti nella guida.

La legalità delle firme elettroniche

Ora che sai cosa sono le firme elettroniche, ti starai chiedendo della loro legalità. Sì, puoi mettere una firma elettronica su un documento, ma farlo rende il documento legale?

Le firme elettroniche sono legalmente vincolanti in trenta paesi europei, negli Stati Uniti e nella maggior parte dei paesi del mondo. Una firma elettronica può avere lo stesso peso ed effetto legale di un tradizionale documento cartaceo con firma a penna e inchiostro.

In tutti i paesi in cui la firma elettronica è legalmente vincolante, il suo status legale dipende dalla prova della presenza di questi tre elementi:

Chi ha firmato? Questa è la parte in cui l’identità del firmatario deve essere verificabile. Ci sono una serie di metodi che possono essere utilizzati per eseguire la verifica dell’identità come l’uso della verifica via SMS, e-mail, ID elettronico, per esempio, BankID in Svezia. Più rigoroso è il controllo dell’identità nel metodo, maggiore è la sicurezza che il metodo offre.

Requisiti per una firma elettronica

Come si può capire ora, non tutte le firme elettroniche saranno ritenute legalmente vincolanti. Ovviamente, non potete semplicemente prendere una foto della vostra firma su un pezzo di carta, ritagliarla e incollarla nei vostri documenti per usarla per rendere i documenti “legali”. Il valore legale di una firma elettronica dipenderà dalla capacità di provare chi l’ha applicata, l’identità di quella persona e che i dati firmati non sono cambiati dopo la firma.