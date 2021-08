Inaugurato il nuovo look dell’edificio denominato Le Colonne a Matraia, immobile di proprietà del Comune e che è stato oggetto nei mesi scorsi di un intervento di riqualificazione. Al taglio del nastro ha partecipato al sindaco Luca Menesini, l’assessore ai lavori pubblici Davide Del Carlo, il presidente dei Fratres Donatori di sangue di Matraia Mauro Rocchi, che è anche consigliere comunale di zona e don Luigi Bandettini, parroco di Matraia.

L’intervento ha visto un investimento comunale di 90mila euro, ed ha riguardato in particolare una parte del tetto e le facciate. Il piano terra dell’immobile è adibito in parte a ristorante, in parte a sede del circolo ricreativo culturale del paese, mentre una porzione è sede di seggio in caso di elezioni.

“Sono molto soddisfatto di questo intervento perché importante e atteso per il paese di Matraia – dice il sindaco Menesini – Le Colonne sono infatti un luogo simbolo di Matraia, che svolge anche una importante funzione sociale e aggregativa, essendo la sede del circolo ricreativo. Matraia, inoltre, ha una naturale vocazione turistica vista la sua straordinaria bellezza, che oggi può contare anche su un immobile ubicato in un’area centrale del paese e restituito alla comunità dopo un significativo lavoro di riqualificazione”.

Nel dettaglio, questi gli interventi eseguiti sull’immobile: il rifacimento di una porzione della copertura dell’edificio lato nord-est attraverso lo smontaggio e la pulizia del manto, la formazione di una soletta in calcestruzzo armato, l’impermeabilizzazione e il rimontaggio del manto con la sostituzione degli elementi deteriorati. E ancora, il risanamento delle pareti esterne mediante la demolizione di alcune porzioni di intonaco esistente che risultavano essere in condizioni precarie e il loro rifacimento. Infine, l’imbiancatura delle facciate lato nord, sud ed est, realizzata utilizzando lo stesso colore esistente.

“Questa inaugurazione è un bel momento per Matraia – dice il consigliere e presidente Fratres donatori di sangue Rocchi – Con questo intervento sono state risolte anche alcune criticità, come le infiltrazioni d’acqua dal tetto e i problemi all’intonaco esterno. Adesso abbiamo un edificio bello e funzionale a ospitare le varie attività che vi si svolgono”.