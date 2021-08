Un evento dedicato al folclore lucchese. A organizzarlo è l’associazione culturale Nati per scrivere per domenica (29 agosto) al rifugio La casa del maestro sul monte Prana.

L’evento si combina con un’escursione curata da Be Happy Trekking che prenderà avvio da Lucese nel primissimo pomeriggio, per concludersi al rifugio dove i partecipanti potranno effettuare sosta e ristoro. Per l’occasione, l’associazione Nati per scrivere terrà un incontro sul folclore lucchese, con la presentazione dei libri L’ora del diavolo di Alessio Del Debbio, e Chi ha paura del Linchetto? Storie e leggende del folclore lucchese, editi da Npss Edizioni. Quest’ultimo volume contiene racconti fantastici di Del Debbio, canzoni di Joe Natta e disegni di Silvia Talassi, tutti ispirati alle leggende lucchesi.

La presentazione sarà accompagnata dall’esibizione della band Joe Natta e le Leggende Lucchesi, da una decina di anni attiva sul territorio per promuovere cantando le storie e le leggende della zona. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione al numero 333 9428361. Per rimanere aggiornati clicca qui.