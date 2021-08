C’è Immagina, torna il festival dei libri illustrati

Manca poco all’inizio della seconda edizione di Immagina, Festival delle storie illustrate che si svolgerà da venerdì 27 a domenica (29 agosto) nella Chiesa di San Cristoforo, a Lucca.

Dopo il successo della prima edizione, Immagina torna per promuovere i libri illustrati, una forma di narrazione comunemente associata all’infanzia, ma che invece può coinvolgere e appassionare anche il pubblico adulto.

Il tema di quest’anno è il silenzio, un concetto complesso, e dalle molteplici forme: con il silenzio si può generare dialogo, poesia e oblio, un solo ingrediente in grado di costruire ponti o gettare in un abisso. Un argomento sul quale riflettere attraverso cinquanta libri esposti all’interno della Chiesa di San Cristoforo. Molti di loro sono silent books, libri senza parole che ci invitano ad una lettura lenta abbattendo ogni barriera linguistica e lasciando parlare solo le immagini.

Al termine del Festival i libri esposti diverranno patrimonio di tutta la cittadinanza perché verranno donati alla Biblioteca Civica Agorà di Lucca, ma andranno anche a sostenere il progetto Immagina un mondo che si impegna nella diffusione di libri illustrati in contesti dove questi sono di più difficile accesso: grazie ad una collaborazione con l’associazione Emma’s Children Onlus infatti alcuni di questi libri senza parole arriveranno alla scuola Bosco Children, in Etiopia.

Location

Il principale sito espositivo del Festival è la Chiesa di San Cristoforo, in via Fillungo, dove prenderanno vita quattro mostre: la mostra Immagina il Silenzio, uno spazio immersivo dove poter scoprire un’accurata selezione di libri illustrati a tema; due mostre per celebrare due importanti case editrici internazionali e le loro bibliografie di silent books: Carthusia (Italia) e Pato Logico (Portogallo); e una mostra d’arte di uno dei più grandi maestri dell’illustrazione e grafica italiana: Guido Scarabottolo.

Festival off

Anche quest’anno molte delle librerie della città hanno aderito con entusiasmo al programma di Immagina: la Libreria Pensieri Belli, Lucca Sapiens, la Libreria Fuori Porta e Luccalibri hanno infatti creato uno spazio dedicato ai migliori libri illustrati sul silenzio ampliando in tutta la città la rete di diffusione di questi libri.

Eventi

Il Festival si estende anche all’interno della Biblioteca Civica Agorà, partner dell’iniziativa, dove si realizzeranno corsi di formazioni sul libro illustrato, presentazioni di libri e attività artistiche per adulti. Uno degli ospiti in calendario è Riccardo Falcinelli, teorico del design italiano e autore del successo editoriale Cromorama (Einaudi), che presenterà il suo ultimo libro Figure. Come funzionano le immagini dal Rinascimento a Instagram (Einaudi).

Immagina a impatto zero

Immagina si propone di realizzare un evento quanto più sostenibile possibile. Per questo tutto il materiale espositivo sarà realizzato in cartone e riciclato una volta terminato il Festival, grazie a due importanti collaborazioni attivate sul territorio lucchese: quella con DS Smith e Comieco. Immagina Festival è organizzato da Immagina Odv, con il patrocinio del Comune di Lucca e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana – Ufficio IX di Lucca e Massa Carrara, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio, Ds Smith e Comieco e in collaborazione con la Biblioteca Civica Agorà, e le case editrici: Carthusia Edizioni, Pato Logico e La Grande Illusion.