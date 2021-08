I poeti dell’amore perduto, al Real Collegio il concerto del Laura De Luca Quartet

Prosegue l’estate in musica del centro di promozione musicale di Animando, con un nuovo concerto all’insegna della musica contemporanea, ma sempre sul filo della bellezza e della nostalgia. L’appuntamento è per sabato (28 agosto) alle 21,15 nel chiostro di Santa Caterina al Real Collegio con la serata dal titolo I poeti dell’amore perduto: un omaggio alla scuola dei cantautori italiani, dai grandi artisti genovesi di alcuni decenni fa (De André, Tenco, Paoli, Bindi) fino ai contemporanei Vinicio Capossela, Samuele Bersani e molti altri.

Ad accompagnare gli spettatori nel percorso musicale la voce di Laura De Luca, vocalist e flauto della band che accompagnò Fabrizio de André fino alla sua scomparsa, nel 1999. Il Laura De Luca Quartet per l’occasione si presenta con un elemento aggiunto al contrabbasso e all’armonica, Vittorio Fioramonti, che affiancherà Meme Lucarelli alla chitarra, Alessio Bianchi alla tromba e Andrea Pacini alle percussioni.

Il concerto ha un prezzo poco più che simbolico: 3 euro per i soci Animando e 5 euro per i non soci. Serve per questo prenotarsi in anticipo sulla piattaforma Oooh Events (clicca qui). Per chi non si prenota on line è possibile scrivere a segreteria@animandolucca.it indicando nominativi e cellulari di riferimento: sarà possibile saldare in loco con un piccolo sovrapprezzo. Oltre alla prenotazione sarà obbligatorio esibire il green pass o la ricevuta di un tampone negativo effettuato nell’arco delle 48 ore precedenti e un documento di identità. L’ingresso è su via della Cavallerizza, a pochi passi dalla basilica di San Frediano.

Laura De Luca nella sua carriera è stata la corista e flautista di Fabrizio De André. Nasce a Lucca, dove si diploma in flauto traverso all’istituto musicale Luigi Boccherini. Consegue numerosi master in canto jazz con la vocal coach Danila Satragno e suona e canta in varie formazioni di musica etnica e d’autore. Ha collaborato con grandi nomi della musica italiana sia in studio sia dal vivo, come Fabrizio De André e Roberto Vecchioni.

Con lei Meme Lucarelli, chitarrista, componente del gruppo Mediterraneo, performer, compositore e arrangiatore anche di colonne sonore teatrali e cinematografiche e di spot radiofonici. Alessio Bianchi, diplomato in tromba all’istituto Boccherini, ha una grande passione per la musica jazz: ha collaborato con diverse compagnie teatrali, tra cui la Rockopera di Lucca, portando nei teatri italiani spettacoli e musical. Andrea Pacini è percussionista eclettico con esperienze importanti nel campo della musica etnica, jazz, fusion e new age: ha collaborato con musicisti del calibro di Fresu, Bollani, Tamburini, Tonolo, Guccini. Vittorio Fioramonti, diplomato all’istituto Boccherini di Lucca e attualmente insegnante alla Lucca Youth Musical Academy, contrabbassista e armonicista, affiancherà per la prima volta gli altri componenti del quartetto.

Sempre al Real Collegio, martedì (2 settembre) alle 21,15, a calcare il palco sarà un violinista italiano di fama internazionale, Alessio Bidoli, che insieme al pianoforte di Luigi Moscatello eseguirà alcune sonate immortali. L’impetuosa di Geminiani, A Kreutzer di Beethoven, la n. 1, op 105 di Schumann e per finire, una fantasia dal Ballo in maschera di Camillo Sivori.