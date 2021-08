“Luci della città”, il capolavoro di Chaplin al Pucciniano

Torna anche quest’anno dopo il successo dello scorso anno l’appuntamento con il Grande cinema e la musica dal vivo alla Cittadella del Carnevale domani sera (26 agosto) alle 21,15 nell’ambito di una collaborazione tra le due Fondazioni, Carnevale e Festival Puccini e con la Fondazione Ort che nella magica ambientazione della Cittadella del Carnevale propone una serata da non perdere.

E’ l’occasione per rivedere una pellicola “cult” protagonista di un successo commerciale di risonanza planetaria Luci della Città che vide la luce nel 1931 dopo aver superato diversi problemi di produzione. Un capolavoro a cui Chaplin comincia a lavorare nel 1928 ma le riprese si interruppero prima per la morte dell’adorata madre Hannah, poi per gli strascichi del divorzio da Lita Gray. Ma la produzione del film incappò anche nella crisi del 1929, risolta senza troppi patemi per Chaplin che riuscì a non perdere nemmeno un centesimo, ma che lo costrinse ad autofinanziarsi con oltre due milioni di dollari sborsati di tasca propria.

All’ @OrchestradellaToscana, con la direzione di Helmut Imig, il compito di accompagnare la proiezione della memorabile pellicola Luci della città, opera in immagini scritta, diretta, prodotta e interpretata da Charlie Chaplin.