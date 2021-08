A riveder le stelle, tre appuntamenti tra musica e teatro per l’ultimo weekend

Ultimo fine settimana per la rassegna A riveder le stelle, promossa dalla Filarmonica Puccini con il contributo del Comune e la collaborazione del Forum delle associazioni e del Centro commerciale naturale di Segromigno in Monte.

Si parte domani (27 agosto) con Musica sotto le stelle e la Filarmonica Puccini di Colle di Compito al Centro culturale Le Macine, in via del Mulino per proseguire sabato (28 agosto) con InCanti d’estate con la corale parrocchiale di San Pietro a Marcigliano, Catalani di Lammari e S.Cecilia Aps di Marlia sul piazzale della chiesa a S.Pietro a Marcigliano.

A chiudere la rassegna domenica (29 agosto) la commedia Ammesso e non concesso spettacolo buffo con attori ruspanti della Compagnia teatrale Grazia e i perditempo al Centro culturale Le Macine, in via del Mulino a Colle di Compito. Le serate, tutte ad ingresso libero, avranno inizio alle 21,15 ed è necessario il green pass.