Francesco Renga in concerto alla Versiliana

Il Teatro della Versiliana torna ancora una volta illuminarsi di colori e a riempirsi di grande musica.

Domani (27 agosto) alle 21,30 il palcoscenico musicale della Versiliana ospiterà – nell’ambito della 42° edizione del Festival – il concerto di Francesco Renga, artista che ha fatto sognare più generazioni dagli anni Novanta in poi, accompagnato per l’occasione dal suo Acoustic trio: Fulvio Arnoldialla chitarra acustica e tastiere, Vincenzo Messinaal pianoforte e tastiere, e Stefano Brandoni alle chitarre, “compagni di viaggio di lunga data” del cantante bresciano.

Il concerto alla Versiliana che fa parte del tour Acoustic Trio Estate 2021 offre a Francesco Renga , autore di alcune delle pagine più belle della musica italiana, l’opportunità di suonare in una speciale versione acustica ed intima, ma non per questo meno coinvolgente, tutti i suoi brani tra successi recenti e brani che hanno fatto la storia. Un concerto che simboleggia la ripresa della musica dal vivo dopo che, per oltre un anno, è stato quasi impossibile realizzare concerti.

Il ritorno dal vivo dice Renga è “ l’occasione per ritornare ad “abbracciarci” almeno con lo sguardo, e certamente con la musica. Sul palco saremo in quattro con una scaletta speciale con arrangiamenti speciali, tutti nuovi… solo per voi. Solo per questa volta. Un modo fantastico per ricominciare insieme, per tornare ad una normalità che per tutti noi significa vita. Non aspettavo altro, e spero di potervi finalmente rivedere tutti… e ricominciare il nostro viaggio tra musica e parole. Ricominciare a ridere, piangere… emozionarci insieme. Un modo per ringraziarvi tutti per quanto avete fatto per me in questo periodo così triste è strano per tutti… mi avete fatto sentire meno solo, mi avete fatto sentire ancora vivo! Adesso è il momento!”

I biglietti per lo spettacolo ( da 43 a 55 euro ) sono in vendita sul circuito Ticketone e presso la biglietteria del Festival La Versiliana (Viale Morin, 16 Marina di Pietrasanta aperta dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 22). Info 0584 265757 www.versilianafestival.it