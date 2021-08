Giovani talenti sul palco di Lucca Classica

Sono cinque e sono tra i migliori giovani musicisti che studiano all’Istituto superiore di studi musicali Boccherini. Marco Costantini (percussioni, M° Bombardieri), Iacopo Figini e Lorenzo Macario (chitarra, M° Bandini), Antonino D’Eliseo (flauto, M° Rogai), Lara Leonardi (canto, prof.ssa Ionata) sono i vincitori delle borse di studio messe a disposizione dall’Associazione Musicale Lucchese in memoria di Carol Mac Andrew e, oltre alla borsa, hanno ora la possibilità di esibirsi davanti al pubblico di Lucca Classica Music Festival. Sabato (28 agost)o, alle 17, saranno questi giovani talenti formatisi tra le mura del Boccherini i protagonisti del concerto che si terrà all’auditorium di piazza del Suffragio.

Il percussionista Marco Costantini interpreterà il particolarissimo Concerto pour vibraphone et orchestre à cordes di Emmanuel Séjourné. Jacopo Figini, chitarrista classico, suonerà A Fancy del compositore, liutista e cantante rinascimentale inglese John Dowland e le Cinque Bagatelle per chitarra di William Walton. Chitarrista classico è anche Lorenzo Macario, che proporrà la Suite in la minore di Johann Jacob Froberger, l’Adagio cantabile dalla Sonata n. 8 op. 13 di Ludwig van Beethoven e il Capriccio n. 29 op. 20 per chitarra di Luigi Legnani. Accanto agli strumenti, ci sarà anche la voce di Lara Leonardi, accompagnata al pianoforte da Giovanni Vitali, con Die Mainacht (Notte di Maggio) per voce e pianoforte, op. 43 n. 2 di Johannes Brahms, Luna d’estate di Francesco Paolo Tosti e, infine, Rušalka (Canto alla Luna) di Antonín Dvorák.

“Istituite nel 2014, queste borse di studio – commentano Marco Cattani e Simone Soldati, rispettivamente presidente e direttore artistico dell’Associazione Musicale Lucchese – sono il segno concreto dell’attenzione e del sostegno che da sempre l’Associazione Musicale Lucchese rivolge ai giovani musicisti, per aiutarli durante il percorso formativo e per offrire loro l’opportunità di esibirsi in pubblico”.