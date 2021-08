Anche Lucca sarà ad Assisi per la Marcia della Pace 2021

La Provincia di Lucca sarà ad Assisi, assieme a tanti altri enti locali e associazioni, per la Marcia della Pace 2021, in programma per domenica 10 ottobre.

In questi giorni con un decreto deliberativo firmato dal presidente Luca Menesini, infatti, l’ente di palazzo Ducale ha aderito al Comitato promotore della marcia Perugia Assisi e della fraternità che a distanza di 60 anni dalla prima edizione si svolgerà all’insegna del motto di Don Lorenzo Milani I Care.

“La Marcia della Pace – commenta Maria Teresa Leone, consigliera provinciale con delega alle pari opportunità e all’istruzione – intende tra l’altro raccogliere e rilanciare l’appello di Papa Francesco il quale, il primo gennaio scorso, in occasione della Giornata mondiale della pace, ha incoraggiato tutti a ‘diventare profeti e testimoni della cultura della cura per colmare tante disuguaglianze sociali’ e a ‘sviluppare una mentalità e una cultura del prendersi cura capace di sconfiggere l’indifferenza, lo scarto e la rivalità che purtroppo prevalgono’. La pandemia è tutt’altro che conclusa; la crisi socio-economica è pesantissima, soprattutto nei Paesi più poveri e vulnerabili, l’emergenza profughi è di recente scoppiata in Afghanistan dopo il ritiro delle truppe Usa e il ritorno dei talebani. Senza contare l’evidenza dei drammatici cambiamenti climatici della Terra con l’Onu che proprio in questi giorni ha dichiarato da bollino rosso, una crisi inevitabile e irreversibile. Occorre invertire la rotta scongiurando il perdurare di ingiustizie e disuguaglianze, nuove pandemie e ulteriori conflitti armati e promuovendo, invece, valori fondanti della giustizia, della solidarietà, dell’accoglienza e dell’inclusione”.