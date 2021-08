Con il luna park è già Settembre Lucchese: serve il green pass, ma i tamponi sono gratuiti

Sarà l’apertura del luna park, come ogni anno, ad aprire le porte al settembre lucchese. Un settembre diverso, certo, ma che, nonostante le difficoltà, ha saputo adattarsi alle restrizioni imposte dalla pandemia.

Niente fuochi d’artificio quindi per il taglio del nastro che avverrà domani (28 agosto) alle 20 in un piazzale Don Baroni recintato per consentire il rispetto dei protocolli di sicurezza. Saranno sette i varchi per accedere al luna park: cinque per chi è già in possesso del green pass, due riservate a coloro che sprovvisti, avranno l’esigenza di fare un tampone. Questo sarà gratuito ed eseguito dal personale dell’Asl e avrà validità per 48 ore. I bambini sotto i 12 anni n0n avranno bisogno di alcuna certificazione. All’interno dell’area giostre sarà sempre obbligatorio l’utilizzo della mascherina.

Domani (28 agosto) per la giornata di apertura alle 20,30 scatterà l’ora gratuita: tutti (muniti di green pass) potranno fare un giro sulle più di cento attrazioni presenti in quello che rimane il luna park più grande del centro Italia.

“Non ci sembrava giusto rischiare che si creassero assembramenti per lo spettacolo pirotecnico quando tutti, dalla categoria all’amministrazione, abbiamo dovuto fare dei sacrifici per garantire la sicurezza di tutte le persone che ogni anno aspettano di tornare al luna park – spiega Alberto De Luca, presidente della commissione luna park -. Grazie alla collaborazione con una ditta specializzata abbiamo realizzato sette varchi per velocizzare le operazioni di ingresso ed evitare attese, ma per il primo giorno il consiglio è quello di arrivare col giusto anticipo per poter approfittare dell’ora gratuita. So che sarà un’edizione diversa, quella che cade proprio per i cento anni del luna park, ma allo stesso tempo ce l’abbiamo messa tutta per essere in regola con tutte le normative imposte al governo e garantire agli avventori la massima sicurezza. Come categoria abbiamo alle spalle dieci mesi di inattività e non vediamo l’ora di tornare tra la gente, pur con le giuste e inevitabili misure di prevenzione per tutelare la salute di tutti”.

Un calendario che comunque non rinuncia agli appuntamenti speciali. Tra gli eventi in programma nel mese di settembre ci sono: il 10 la serata contro la violenza sulle donne, il 22 dalle 14,30 la giornata dedicata ai bambini e alle bambine con disabilità. Sempre a partire dal 22 settembre e fino al 24 festa per tutti gli studenti e le studentesse a partire dalle 15 per chiudere il 29 settembre con tutte le attrazioni a prezzi speciali.