Degustazione sotto le stelle e serata in ricordo di Renzo Fantozzi: al via la festa del vino

È tutto pronto a Montecarlo per l’inizio della festa del vino. In un altro anno ricco di difficoltà legate alla pandemia, Montecarlo, dopo un anno di stop, non rinuncia al suo appuntamento più importante. Sarà una manifestazione diversa, a partire dal nome (“Aspettando la festa del vino”), e aprirà i battenti a partire da questa sera (27 agosto).

Tradizione, buona cucina e vino: il club Amici della bicicletta organizza anche quest’anno la Degustazione sotto le stelle in pieno centro del paese di Montecarlo, sotto la Fortezza. Come ormai è da tradizione, il club mette a disposizione una vasta qualità di vini locali con abbinamenti curati, artigianali e a chilometro zero. La degustazione del vino potrà essere accompagnata con: taglieri di salumi e formaggi artigianali locali, baccalà e ceci, polenta, sugo dell’aia, il piatto tartufato e la “puppa di Belen”.

Si parte subito con una serata speciale: “In collaborazione con il gruppo storico – racconta Tiziano Stefanini, presidente del club Amici della bicicletta – la festa verrà aperta con una cena a base dei fagioli del mercenario (salsiccia e fagioli) cucinato dallo chef Pierantonio Pirozzi del ristorante Forassiepi. Una serata in memoria del nostro amico Renzo Fantozzi, con un piatto a lui caro”. Per la degustazione dei vini, ognuno avrà il suo bicchiere da collezione con la scritta festa del vino Montecarlo 2020-2021, così da comprendere anche l’edizione saltata a causa della pandemia.

Per la Degustazione sotto le stelle i posti disponibili sono 100. È obbligatorio il green pass ed è fortemente consigliata la prenotazione ai numeri: 333-3570960 ;339-7358110.