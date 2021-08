Passa da Capannori il Giro della Toscana femminile: ecco come cambia la viabilità

Modifiche alla viabilità per il passaggio della prima tappa del 25esimo Giro della toscana femminile.

La partenza è prevista sabato (28 agosto) dalla piazza Michela Fanini a Segromigno in Piano. Per questo dalle 6 alle 18 sarà istituito il divieto di transito sulla piazza mentre dalle 19 di venerdì (27 agosto) e sempre fino alle 18 di sabato (28 agosto) scatta il divieto di sosta, con rimozione coatta a eccezione delle autovetture delle squadre e dell’organizzazione.

Sempre dalle 6 alle 18 di sabato (28 agosto) sarà vietato transitare in via delle Sane Vecchie, dall’intersezione con via del Cimitero all’intersezione con via dei Bocchi (eccetto residenti e clienti degli esercizi commerciali) e nella stessa via dei Bocchi, dall’intersezione con la via dei Gheghi all’intersezione con la via Don Emilio Angeli, per permettere l’allestimento e lo smontaggio della tribuna e del palco.

Sarà istituito il divieto di sosta, ambo i lati, con rimozione coatta, dalle 19 del 27 agosto alle 18 del giorno successivo anche in via del Cimitero, eccetto le autovetture delle squadre e dell’organizzazione, via dei Bocchi, dall’intersezione con la via dei Gheghi all’intersezione con la via Don Emilio Angeli. I residenti in via dei Bocchi sono esonerati dal rispetto del divieto di transito e possono percorrere la strada con le cautele necessarie per evitare incidenti. E’ sempre consentito l’accesso a tutti i mezzi di soccorso.