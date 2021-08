Ripartire Festival, l’ultima giornata nel segno del concerto di Noemi

L’ultima serata del Ripartire Festival – Il bello di essere giovani – domani (29 agosto) a partire dalle 17,30 – sarà dedicata al tema Il bello di esprimersi: comunicazione, scuola e cultura, con workshop pomeridiani su Comunicazione, limiti e orizzonti, Facciamo i compiti insieme, Mutevolmente. Prevista anche la proiezione di un cortometraggio e un video a tema.

Il talk delle 19 sarà condotto dal giornalista Stefano Ceccarelli e vedrà la partecipazione di Elisabetta Salvadori, Alberto Paradossi, Enrica Lemmi, il vescovo Paolo Giulietti, Francesco Raspini e Donatella Buonriposi. Alle 21,30 partirà il concerto di Noemi – Metamorfosi Summer Tour .

La Croce Verde Pubblica Assistenza organizzerà la postazione per i tamponi molecolari Covid19 per chi non è già dotato di carta verde – green pass necessario ad accedere all’area: il servizio domenica partirà dalle 17 per chiudersi alle 23. L’ingresso al festival Ripartire è libero, ma è necessario avere il green pass, utilizzare la mascherina e rispettare le distanze di sicurezza. Per rendere più spedite le operazioni di ingresso ai talk, ai workshop e ai concerti è attiva la prenotazione su www.tocket.org. Informazioni sulle pagine Facebook e Instagram di Ripartire Festival.