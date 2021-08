Viareggio, via ai lavori di rifacimento in piazza Murri

Inizieranno nella settimana dal 13 al 18 settembre i lavori di rifacimento di piazza Murri a Viareggio, che sarà completato nel giro di un paio di mesi.

Si parla in questo caso sia di manto stradale, di aiuole e di verde: un totale di 100mila euro di investimento che andrà a rendere più bella e più fruibile la piazza già tanto frequentata.

I lavori saranno materialmente eseguiti da MoVer, e sono già finanziati nel piano degli interventi.

“Nel dettaglio – spiega il sindaco Giorgio Del Ghingaro – sarà ripristinato il manto stradale di via della Gronda, via del Garofano, compresa la strada di collegamento interna alla piazza, e via della Mimosa. Rifatti i cordoli delle aiuole e ridefiniti tutti i profili. Poi il verde: con la sistemazione delle radici affioranti, frantumazione delle ceppaie presenti residui di vecchi abbattimenti, la piantumazione di palme e querce. Non ultima l’irrigazione, attualmente completamente assente, per finire con il ripristino della cartellonistica e della segnaletica sia orizzontale che verticale. Succedeva a Viareggio che si progettassero aiuole senza prevederne l’irrigazione tanto che in questi anni siamo dovuti intervenire più volte sia su impianti vetusti che per installarne di nuovi. Piazzetta Murri non fa eccezione: fra qualche mese tutto sarà in ordine e sistemato. Un lavoro importante, atteso sia dai cittadini che dagli esercizi commerciali che insistono sulla piazza”.