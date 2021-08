Scuola e covid19, gli scenari al Real Collegio

Sta per iniziare il terzo anno scolastico segnato dalla pandemia da Sars-CoV-2.

Quale sarà l’impatto alla ripresa delle lezioni? Si riuscirà a garantire le lezioni in presenza? Quanto saranno necessari altri tracciamenti, quarantene o lezioni a distanza? Cosa cambierà con la campagna di vaccinazione che sta coinvolgendo anche i giovanissimi?

Appuntamento domani (30 agosto), alle 21,15 nel chiostro Santa Caterina del Real Collegio per rispondere a queste e altre domande. Un incontro per aggiornare le conoscenze, dare risposte a livello di salute pubblica sui nuovi orizzonti legati alla Covid19 e fornire supporto per la gestione dei casi di bambini, ragazzi e giovani con segni/sintomi Covid19 correlati.

A rispondere alle domande di Paolo Mandoli ci saranno la dottoressa Donatella Buonriposi dirigente dell’Ufficio Scolastico territoriale di Lucca e Massa Carrara e il dottor Luigi Rossi direttore della Zona Distretto Piana di Lucca dell’Asl Toscana nord-ovest.

Si accede al chiostro Santa Caterina passando dall’ingresso nella piazzetta al lato di via della Cavallerizza, di fronte al civico 41. E’ necessario presentarsi 10-15 minuti prima per le procedure anti contagio: misurazione della temperatura e registrazione dei presenti. È richiesta, come per tutti gli eventi, la certificazione Covid9 (green pass) che viene rilasciata a chi è vaccinato almeno con la prima dose da 15 giorni, a chi è guarito dalla Covid19, oppure a chi ha fatto un test molecolare/antigenico risultato negativo nelle 48 ore precedenti. Come è avvenuto già per altri eventi e/o serate chi non ha la certificazione non può essere ammesso nel chiostro Santa Caterina del Real Collegio.