Commercio, Bigongiari: “Garantiremo competitività alle imprese locali”

Commercio, aiuti all’imprenditoria femminile e giovanile. Sono questi i nuovi punti economici al centro del programma del candidato sindaco civico di centrodestra Carlo Bigongiari.

“Non può esserci sviluppo economico se si costringono i piccoli imprenditori a pagare il prezzo di una politica industriale irragionevole, né se gli imprenditori e gli artigiani non vengono presi in considerazione per valutare ed operare scelte economiche importanti. Può esserci sviluppo economico – spiega Bigongiari – solo se le scelte sono partecipate, per non incorrere in operazioni illogiche. E se tra la classe politica e gli attori principali delle attività economiche locali vi è serio confronto e continuo dialogo. Per questo ristabiliremo un serio confronto con le varie categorie produttive per realizzare una programmazione efficace ed efficiente, capace di trovare una sintesi in una visione unitaria e integrata, che ci porti poi ad individuare servizi e azioni per garantire competitività alle imprese locali”.

“Sicuramente una delle azioni da attuare nell’immediato sarà quella di concedere la possibilità a molte attività commerciali come bar, macellerie, ristoranti di usufruire, gratuitamente, degli spazi pubblici antistanti i locali, per fornire servizio di ristoro e degustazione di prodotti alimentari. Andranno inoltre creati, o potenziati, gruppi e associazioni che realizzano e promuovono eventi eno-gastronomici e culturali. Incentiveremo il rilancio di tutti gli spazi commerciali oggi sfitti o in difficoltà. Per l’imprenditoria femminile e giovanile – spiega Bigongari – individueremo nuove misure e condizioni di beneficio, per l’apertura di nuove attività per garantire linfa alle attività commerciali esistenti, con l’obiettivo di far rinascere attività chiuse da tempo. Le frazioni inoltre potranno ospitare e ideare eventi, per far rivivere le vie del paese, così come iniziative specifiche, settoriali o di nicchia, che permettano di calamitare l’attenzione e l’interesse collettivo, in differenti periodi dell’anno. L’ottica sarà quella della piena collaborazione, confronto e sinergia con gli esercizi commerciali e le associazioni”.