‘I siciliani’ di Cettina Donato e Ninni Bruschetta chiudono il Lucca jazz donna

Venerdì (3 settembre) nel chiostro di Santa Caterina si chiude la 17esima edizione del Lucca Jazz Donna Festival.

L’appuntamento è con il concerto di Cettina Donato e Ninni Bruschetta con il loro progetto: I siciliani, vero succo di poesia. Del gruppo fanno parte oltre Ninni Bruschetta anche Celeste Gugliandolo (voci) Dario Cecchini (sassofoni) Cettina Donato (pianoforte, composizioni e arrangiamenti) Dario Rosciglione (contrabbasso) Mimmo Campanale (batteria).

Con I siciliani poesia e musica si uniscono sul palco: “Cantiamo il viaggio e il sogno visionario di un grande artista.” Reduce dai successi e dai sold out teatrali, torna così in un nuovo sodalizio artistico la vulcanica coppia formata dal noto attore e regista e dalla pluripremiata compositrice, pianista e direttrice d’orchestra Cettina Donato.

È la poesia dello scrittore Antonio Caldarella che rivive nel loro progetto I siciliani (appena divenuto un album prodotto da AlfaMusic) grazie alla travolgente interpretazione di Ninni Bruschetta, in equilibrio tra recitazione e canto, e le suggestive composizioni originali firmate da Cettina Donato 8 brani e 3 preludi per pianoforte accompagnata da un trio jazz e gli archi della Bim Orchestra guidata dal violoncellista Giuseppe Tortora.

Pianista, compositrice e direttrice d’orchestra messinese, Cettina Donato conduce parallelamente la sua carriera tra Europa, Stati Uniti, Canada e Giappone, dove continua ad essere acclamata per la grande raffinatezza e versatilità musicale nell’affrontare e fondere tra loro i diversi generi, in particolare classica, jazz e pop. Prima donna italiana a dirigere orchestre sinfoniche con un repertorio jazz (da lei stessa arrangiato) sia standard che originale, Cettina Donato ha ricoperto il ruolo di International President del Women In Jazz del South Florida, associazione volta alla promozione di musiciste e compositrici di tutto il mondo.

A fine serata, per continuare a supportare l’operato delle associazioni onlus del territorio lucchese che si occupano di salute e solidarietà, sarà l’Associazione Croce Verde di Lucca a sponsorizzare la targa di partecipazione al Festival per gli artisti presenti. Il concerto del 3 settembre inizia alle 21, nel chiostro di Santa Caterina al Real Collegio. L’entrata è dal lato di via Cavallerizza, la prenotazione non è obbligatoria e l’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti.