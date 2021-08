Nuova rotatoria al Marco Polo, pronto il progetto

Nuova rotatoria al quartiere Marco Polo all’incrocio di via Tirana e via Rèpaci Viarggio. Il progetto è pronto e deve essere approvato dalla giunta. A dirlo è il sindaco Giorgio Del Ghingaro: “Un investimento di 300mila euro circa, che farà il paio con l’ulteriore nuova rotatoria all’incrocio tra via Repaci e via Goretti e con la sistemazione della viabilità nel tratto a competenza Salt prima della rotatoria stessa (2milioni di investimento). Lavori che miglioreranno tutta la viabilità di accesso alla città. L’obiettivo è arrivare a bandire la gara a inizio anno”.