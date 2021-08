Un po’ di tutto. E’ quello che si trova alle bancarelle al Masini di Lammari sul viale Europa. Dopo il successo dell’edizione di giugno torna infatti il mercatino del riuso e del vintage in programma per domenica 5 settembre.

Oltre cinquanta bancarelle metteranno in mostra la loro mercanzia. Dai mobili ai soprammobili, dai libri alle stampe, dall’oggettistica in generale fino ai capi di abbigliamento usati, dagli orologi ai giocattoli. Già nella prima edizione queste curiosità hanno richiamato l’attenzione di molti visitatori giunti anche da fuori provincia, alla ricerca del pezzo unico per arricchire la propria collezione o l’idea originale per un regalo particolare, fuori dall’ordinario.