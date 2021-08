Montecarlo, prorogata fino al 30 settembre la Ztl

La Ztl all’inizio di via Nuova a Montecarlo verrà prorogata fino al 30 settembre con lo stesso orario: dal lunedì al sabato, dalle 20 alle 24; domenica e festivi dalle 13 alle 24.

Si ricorda che possono accedere liberamente al varco: i residenti e gli autorizzati del centro storico muniti del permesso rilasciato dalla polizia municipale; i titolati di permesso con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta; mezzi di soccorso e polizia.

In più nel centro storico del paese (via Roma) rimane dal lunedì al venerdì il divieto di transito ai non residenti dalle 13,30 alle 15 e il divieto di transito e sosta per tutti dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 24, il sabato, domenica e festivi, dalle 13 alle 24.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Polizia Municipale allo 0583/22529, o mandare una mail a ztl@comune.montecarlo.lu.it