Al teatro Nieri lo show del giovane comico lucchese Samuele Rossi

Venerdì (3 settembre) alle 21 all’interno della manifestazione Metti una serata d’estate a Ponte a Moriano andrà in scena ai giardini esterni del Teatro Nieri lo spettacolo del giovane comico lucchese Samuele Rossi. La serata prevista inizialmente per venerdì 13 agosto era stata annullata a causa del Covid che aveva colpito l’artista, costretto ad annullare tutte le altre serate in programma.

Sarà uno spettacolo all’insegna della comicità e del cabaret dove Rossi, attraverso monologhi, gag e personaggi racconterà, in chiave ironica, la realtà che lo circonda e che ci circonda parlando di attualità e raccontando svariati aneddoti di un giovane comico sconosciuto che tenta di fare un mestiere oggi non molto facile. Per la serata è previsto l’obbligo di Green Pass, da presentare all’entrata e l’ingresso sarà gratuito con un offerta non obbligatoria.