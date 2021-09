Un nuovo festival per rinverdire il panorama degli eventi culturali della città, in un’edizione che è soltanto un’anteprima e ci traghetterà verso la prima rassegna prevista a fine estate 2022, arriva a Lucca Anteprima Ex Festival.



Nata da un’idea dell’attore lucchese Marco Brinzi e dell’editore Daniele Di Gennaro, organizzata dalla casa di produzione Minimun Fax Media, nelle due giornate della manifestazione che si terrà venerdì 24 e sabato 25 settembre, numerosi gli incontri con autori di grande rilevanza del calibro di Remo Rapini, premio Campiello 2020 e della giornalista e scrittrice Concita De Gregorio.

Foto 3 di 4







“Ex Festival è una partenza, un viaggio che inizia, che parte dai libri e le loro storie come pretesto per capire che Ex siamo, da dove veniamo, cosa eravamo, dove stiamo andando e cosa siamo diventati dopo i due anni più assurdi della nostra vita – spiegano gli organizzatori dell’evento -. Si parte da Lucca a settembre 2021, si muovono i primi passi che indicheranno la linea del percorso che proseguirà anche durante l’inverno, fino alla prossima edizione, che si terrà alla fine dell’estate 2022”.

Il Festival si aprirà venerdì 24 settembre alle 10 nella sala dell’auditorium san Romano, con lo scrittore Fabio Stassi e la presentazione del suo libro Con in bocca il sapore del mondo, in cui si parlerà dei poeti italiani del novecento.

Sempre il 24 settembre alle 17,30, alla biblioteca civica dell’Agorà, la scrittrice Valeria Parrella ci introdurrà ai racconti di Mosca più balena, dialogando con l’editore Daniele Di Gennaro.

La giornata di venerdì si concluderà alle 21, all’auditorium di san Romano, con la presentazione del libro inchiesta di Antonio Talia Milano sotto Milano. Viaggio nell’economia sommersa di una metropoli. A moderare l’incontro con l’autore, la scrittrice e giornalista Concita De Gregorio, prima donna ad aver ricoperto il ruolo di direttrice del quotidiano l’Unità fino al 2011.

Sabato 25 settembre si apre alle 10 all’auditorium san Romano con l’incontro Dare vita a un fumetto, a cui parteciperà lo sceneggiatore della Bonelli editore, Giorgio Giusfredi e con l’intervento di Carlotta Colartiri e del disegnatore Fabio Valdambrini, che realizzerà alcune opere dal vivo.

La giornata prosegue alla biblioteca dell’Agorà, alle 17,30 sarà la volta degli autori Remo Rapino, premio Campiello 2020 e Graziano Gala, con Le voci della follia, dialoga con loro il famoso scrittore Fabio Stassi.

L’anteprima Ex festival si conclude alle 21, all’auditorium di san Romano, con Luca Briasco e l’incontro Profondo nero. L’altra America di Chris Offutt, a seguire il reading teatrale dell’attore Marco Brinzi, che legge il romanzo Le colline della morte di Chris Offutt.

Grandi nomi e grandi appuntamenti quindi, nella rassegna Anteprima Ex Festival, un piccolo assaggio di un festival più articolato con autori anche internazionali, che si terrà il prossimo anno a fine estate. Per informazioni e prenotazioni contattare l’email luccaexfestival@gmail.com .

Concita De Gregori, ospite di punta della rassegna di quest’anno, è giornalista, autrice e conduttrice radiofonica, editorialista de La Repubblica, è stata la prima donna a ricoprire il ruolo di direttrice del quotidiano L’Unità, dal 2008 al 2011. Nel 2001 pubblica ”Non lavate questo sangue”, diario dei fatti del G8 di Genova, e un racconto per la rivista letteraria di Adelphi. Nel 2006 pubblica per Arnoldo Mondadori Editore “Una madre lo sa”, tra i finalisti l’anno successivo del premio “Bancarella”. Nel 2010 è insignita del Premio “Renato Benedetto Fabrizi” dall’Associazione nazionale partigiani d’Italia. L’anno successivo pubblica il saggio “Così è la vita”. Dal 2013 al 2016 conduce su Rai 3 il programma di letteratura e cultura “Pane quotidiano”. Nel settembre 2018, conduce il programma “Cactus, basta poca acqua”, su Radio Capital. Nel 2021 conduce l’edizione estiva di “In onda” su LA7.