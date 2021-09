Centro servizi Gaia e nuovi uffici comunali nell’ex Arengo

Un centro servizi Gaia, nuovi uffici comunali, l’archivio e una sala riunioni: tutto questo verrà ospitato nell’edificio dell’ex Arengo prossimo alla ristrutturazione. E’ l’annuncio del sindaco di Viareggio, Giorgio Del Ghingaro.

“Un lavoro quantificato in un milione e ottocentomila euro circa, già deliberato dal Cda di Gaia, che vedrà rimesso a nuovo uno degli immobili simbolo di Viareggio – spiega il primo cittadino -. L’immobile, 500 metri quadrati circa disposti su tre piani, ospiterà al piano terra il centro servizi, al primo piano uffici in condivisione tra Gaia e Comune, al terzo piano mansardato, l’archivio e una sala riunioni. In facciata verranno recuperati l’affresco di Menghino e l’architettura originaria del fabbricato. Nel frattempo, per riattivare prima possibile lo sportello Gaia spa attualmente non presente a Viareggio, il Comune ospiterà gli sportelli nella sede della Ex circoscrizione Darsena/Campo d’Aviazione. Entro la fine di settembre finalmente ci sarà la firma del contratto, lasciatici alle spalle gli immancabili e prevedibili ostacoli burocratici. Una ristrutturazione che porterà bellezza in una zona centrale della città: riavremo tutti i colori e la ineguagliabile vitalità degli affreschi di Menghino oltre ad un unico moderno sn un odo dei servizi principali al cittadino”.