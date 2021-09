Croce Rossa di Lucca, al via i corsi online per diventare volontari

L’estate è ormai finita ma non i corsi della Croce Rossa. Giovedì 9 venerdì 10 settembre – in modalità on line – ripartirà infatti il corso di accesso per diventare volontario del comitato di Lucca.

In entrambe le date, a scelta degli utenti, saranno presentate le attività dell’associazione e le modalità di partecipazione al corso con i relativi documenti richiesti. Inoltre, oltre alla presentazione della struttura e dell’origine della Croce Rossa, saranno illustrati anche gli argomenti delle lezioni in calendario.

Per info scrivere a formazione@crilucca.it. Gli interessati possono registrarsi su gaia.cri.it. Una volta iscritti si potrà ricevere il link per partecipare alla serata.