Musica e burattini per raccontare la vita di Boccherini

Musica e burattini insieme per raccontare a grandi e piccoli la vita di Luigi Boccherini. Il Lucca Teatro Festival – “Che cosa sono le nuvole?” propone gli ultimi spettacoli per passare ore di fresco e spensieratezza in famiglia. Il festival realizzato da La Cattiva Compagnia con il contributo del Comune di Lucca e della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, il patrocinio della Fondazione Toscana Spettacolo Onlus e della Provincia di Lucca ci accompagna alla scoperta della vita del musicista Luigi Boccherini, lucchese, che rivoluzionò la composizione nel suo tempo e fece ballare i reali di tutta Europa.

Questa sera (1 settembre) alle 21, In viaggio con Boccherini, nel chiostro di Santa Caterina, al Real Collegio di Lucca (piazza San Frediano), ingresso da Via della Cavallerizza, in collaborazione con Real Collegio Estate, l’ingresso è gratuito prenotandosi sul sito www.luccateatrofestival.it. Lo spettacolo si svolge in piena sicurezza presentando la certificazione Verde Covid-19 (Green Pass) richiesta a tutti gli ospiti che hanno compiuto 12 anni.

La rappresentazione si ispira liberamente ad alcuni episodi della biografia del maestro e, attraverso quadri teatrali che giocano sulle emozioni suscitate dalla musica del compositore, ne descrive la vita in famiglia, la figura del padre, i viaggi all’estero e la Spagna, passando da un minuetto di corte a un ballo come il fandango, ricco di ritmi e di colori. L’ausilio nella messa in scena di burattini a guanto e a bastone e la suggestione del teatro d’ombre, condurranno il pubblico alla scoperta e conoscenza della vita e la musica di Boccherini. Si ringrazia l’Associazione Musicale Lucchese ed il Centro Studi Boccherini per la produzione della prima versione dello spettacolo. Con Cristiana Traversa, Tiziana Rinaldi e Iacopo Bertoni. Burattini, ombre e marionette Mariano Dolci, Cristiana Traversa e Mariangela Vigotti. Un progetto di Carla Nolledi che ne ha curato la ricerca musicale in collaborazione con Cristiana Traversa e La Cattiva Compagnia.

A chiudere il calendario mercoledì 8 settembre, ore 21, l’anteprima nazionale Chi aiuta Pierino? a Lucca nel chiostro di Santa Caterina, Real Collegio, ingresso da Via della Cavallerizza, spettacolo in collaborazione con Real Collegio Estate.