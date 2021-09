Stadio di Viareggio, conclusa la gara per la progettazione

Conclusa la gara per la progettazione dello stadio di Viareggio: adesso devono decorrere i 120 giorni per la consegna del progetto esecutivo, che andrà validato, dopodiché andranno in gara i lavori.

Lo assicura il sindaco Giorgio Del Ghingaro: “Una volta approvato il progetto esecutivo e indetta la gara, provvederemo a richiedere alla commissione di vigilanza una iniziale riapertura condizionata alle prescrizioni del caso, in modo da poter far ripartire alcune attività sportive. L’intervento di messa in sicurezza del Torquato Bresciani è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche approvato a dicembre 2020. In tutto l’amministrazione ha stanziato circa 5milioni di euro: il progetto interesserà la ristrutturazione della tribuna coperta, il rifacimento delle gradinate, le torri faro, l’illuminazione a led. Ma anche la manutenzione dell’area interna e degli spogliatoi. Occorre ancora tempo ma l’iter va avanti: Viareggio avrà uno stadio da serie B”.