A Murabilia nasce il premio Paola Favilla per una imprenditrice donna nel mondo della botanica e dei vivai

Un’edizione importante, questa di Murabilia, sia per la città di Lucca – è la prima edizione post Covid – sia per i Vivai Paola Favilla.

Questa edizione per i Vivai Paola Favilla è di particolare emozione, perché la prima dopo la prematura scomparsa della sua titolare storica, Paola Favilla. Per tutta la sua vita, Paola, da imprenditrice e lavoratrice, ha riversato la propria energia vitale nell’impresa di famiglia, ideando e realizzando nel suo “cuore verde” anche quel progetto speciale e sempre più apprezzato che è GreenheArt, originale spazio di ispirazione ed emozione dedicato all’arte contemporanea, alle attività e agli eventi orientati al benessere interiore dell’individuo e della comunità: “così come ci prendiamo cura dei giardini vegetali, così possiamo e dobbiamo fare con quelli interiori delle creature umane”, era solita ricordare.

Per valorizzare la sua figura e il suo preziosa operato, da quest’anno si legherà all’edizione di Murabilia un premio speciale, in sua memoria.

Il Premio Paola Favilla sarà assegnato ad una imprenditrice donna, per evidenziarne le competenze e l’impegno in un settore ancora fortemente maschile. “In memoria di mamma – ricorda la figlia, Livia Bartoli, private banker e titolare dell’azienda di famiglia – a sostegno di tutte le donne, soprattutto in questo periodo storico. Per le quali non dare mai per scontato il diritto di realizzazione e soprattutto il riconoscimento della propria energia quotidianamente investita nella crescita di ogni impresa. Grazie Paola. Grazie mamma”.

Il premio verrà consegnato domenica (5 settembre) alle 10,30. A farlo saranno la presidente di Lucca Crea Francesca Fazzi e il direttore di Murabilia Giuseppe Benedetti. Quest’anno sarà assegnato ad Elisa Benvenuti dell’azienda Le Essenze di Lea di Altopascio.