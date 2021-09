Case, la provincia di Lucca al quarto posto in Italia per costo al metro quadro

Il prezzo delle case usate in Italia ha registrato un calo dello 0,4% durante il mese di agosto, attestandosi a 1718 euro al metro quadro, secondo l’ultimo indice dei prezzi immobiliari di Idealista. Se guardiamo ai dati di agosto 2020, il calo è dell’1,8% su base annua. La provincia di Lucca si colloca al quarto posto in Italia per costo al metro quadro.

Regioni

Il prezzo è diminuito in 12 regioni su 20, con i ribassi maggiori in Molise (-2,1%), Lazio e Marche (-1% in entrambi i casi). Il resto delle aree segna cali che vanno dallo 0,9% di Piemonte e Puglia allo 0,3% di Lombardia, Calabria e Sardegna. In controtendenza, la Basilicata (1,1%) è la regione con il maggior tasso di crescita davanti al Trentino-Alto Adige (0,9%), Toscana e Friuli-Venezia Giulia (entrambe 0,4%). I valori hanno tenuto anche in Umbria e Veneto (entrambe 0,2%), senza alterazioni invece l’Emilia-Romagna ad agosto.

In cima alla classifica dei prezzi troviamo la Valle d’Aosta con 2566 euro, seguita da Trentino-Alto Adige (2.504 euro/metro quadro) e Liguria (2.440 euro/metro quadro). Nella parte più bassa del ranking troviamo il Molise (887 euro/metro quadro) davanti a Calabria (888 euro/metro quadro) e Sicilia (1.066 euro/metro quadro).

Province

I prezzi calano in 58 province con punte del 3,2% a Biella, seguita da Campobasso, Isernia e Macerata (tutte in calo del 2%); il 70% delle province italiane sono racchiuse in una forchetta compresa tra il -1% e l’1%; tra le zone in crescita Gorizia (4,3%) e Terni (4%) segnano i rimbalzi maggiori del mese.

Bolzano (3825 euro/metro quadro) e Savona (3128 euro/metro quadro) svettano per quanto riguarda la graduatoria dei valori provinciali seguite da Firenze (2804 euro/metro quadro), Lucca (2796 euro/metro quadro) e Milano (2684 euro/metro quadro). All’opposto le più economiche sono Biella (590euro/metro quadro), Isernia (670 euro/metro quadro) e Caltanissetta (686 euro/metro quadro).

Capoluoghi

I mercati cittadini vedono ancora una leggera prevalenza di capoluoghi in terreno negativo (55) con Rieti (-5,2%), Oristano (-4,1%), Teramo e Nuoro (-entrambe -3,9%) a marcare la tendenza; la maggior parte delle città (69 sui 107 totali) registrano variazioni contenute tra il -1% e l’1%. Il trend dei rialzi è guidato questo mese da Gorizia (4,2%), Trieste (3,2%) e Pavia (2,9%).

Tra i grandi mercati le peggiori performance mensili spettano a Torino (-1%), Roma (-0,7%) e Napoli (-0,6%). Le migliori sono Bologna (1%) e Milano (0,6%).

Venezia (4470 euro/metro quadro) e Milano (4.083 euro/metro quadro) si confermano al top dei valori immobiliari, davanti a Firenze e Bolzano (entrambe 3897 euro/metro quadro). Le città più economiche per acquistare casa sono Biella (680 euro/metro quadro), Caltanissetta (760 euro/metro quadro) e Ragusa (785 euro/metro quadro).

Il report completo è consultabile qui.

L’indice dei prezzi degli immobili Idealista

Per la realizzazione dell’indice dei prezzi degli immobili di idealista vengono analizzati i prezzi di offerta basati sui metri quadri costruiti (a corpo) pubblicati dagli inserzionisti della piattaforma. Le inserzioni atipiche e le inserzioni con prezzi fuori mercato vengono eliminate dalle statistiche.

Includiamo la tipologia di case unifamiliari (ville) e scartiamo immobili di qualsiasi tipologia che non hanno ottenuto interazioni da parte degli utenti per molto tempo. I dati finali vengono generati utilizzando la mediana di tutte le inserzioni valide in ciascun mercato.