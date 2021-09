Procedure più snelle per gli appalti: Lucca verso l’elenco unico degli operatori economici

Procedure più snelle e tempi più brevi per l’affidamento di appalti da parte del Comune. Con l’approvazione del consiglio comunale nel corso della seduta di martedì scorso (31 agosto) diventa infatti operativo il nuovo regolamento che servirà a costruire un unico elenco di operatori economici al quale i vari servizi del Comune attingeranno per l’affidamento di appalti di importi sotto la soglia di rilevanza comunitaria.

Il nuovo elenco sarà suddiviso in cinque sezioni: cooperative sociali di tipo B e loro consorzi; imprese esecutrici di opere e lavori pubblici; fornitori di beni e servizi; professionisti e società per servizi tecnici; restauratori per interventi di restauro e risanamento conservativo. Ogni sezione conterrà diverse fasce economiche di affidamento e l’operatore economico dovrà scegliere a quale iscriversi, sulla base delle proprie caratteristiche e capacità tecniche.

Il sistema consentirà passaggi più snelli in caso di procedura negoziata, perché non sarà più necessario attendere i tempi tecnici previsti dagli avvisi pubblici e non servirà più ricorrere al sorteggio. Il principio di rotazione verrà applicato esclusivamente all’interno di ogni fascia economica delle diverse sezioni e prevede comunque che sia sempre garantita una percentuale di presenza di aziende che hanno sede nel territorio della provincia di Lucca. L’approvazione del regolamento dà il via adesso alla fase operativa: a metà settembre è infatti prevista l’avvio della pubblicazione degli avvisi per la formazione dell’elenco. L’obbiettivo è quello di cominciare a utilizzare il nuovo sistema già a partire dalla metà di ottobre.