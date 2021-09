Seravezza, Articolo Uno e Sinistra Italiana sostengono Salvatori

Articolo Uno e Sinistra Italiana in merito alle elezioni amministrative di Seravezza dei prossimi 3 e 4 ottobre, come già hanno avuto modo di ribadire, sosterranno la coalizione di centrosinistra, Creare Futuro, e Valentina Salvatori come candidata sindaca. “Il nostro – si spiega – non è un sostegno passivo in ragione di un’appartenenza all’area di progressisti, che comunque rivendichiamo, ma si tratta di un impegno concreto per recuperare un rapporto delle istituzioni con la cittadini di Seravezza, che in questi anni si è smarrito, così come quello di rimettere al centro dell’agenda politica locale temi su cui spesso si è persa la bussola, come la tutela ambientale e la riconversione ecologica, che soprattutto nella spinosa questione del lapideo dovrà rappresentare l’occasione per promuovere un nuovo modello di sviluppo”.

“Noi intendiamo lavorare a livello politico per far valere idee e progetti che vadano in questa direzione, a sostegno di una candidata sindaca valida e attenta agli interessi del territorio e della cittadinanza – prosegue la nota -. Allo stesso tempo daremo un sostegno politico importante per la candidatura in consiglio comunale di una donna altrettanto valida come Luisa Pirota, che con il suo impegno nel volontariato, nell’ambito della pubblica assistenza di Minazzana, e con la sua sensibilità e l’attivismo sui temi della tutela ambientale, può rappresentare un’importante risorsa che porti avanti i valori e le battaglie della sinistra progressista ed ecologista nel governo del territorio di Seravezza”.