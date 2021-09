Vita vera, alla Casa dei diritti di Viareggio la mostra fotografica di Libera

Street photography: vita vera. Sarà inaugurata domenica (5 settembre) alle 18,30 alla Casa dei diritti in via del Signore a Viareggio la mostra fotografica organizzata dall’associazione Libera in collaborazione con il Gruppo fotografico versiliese.

Saranno esposti gli scatti di alcuni soci del gruppo realizzate in varie parti del mondo per raccontare la vita di tutti i giorni: dal gioco al lavoro, dal passatempo all’attualità. Tutte le immagini in mostra saranno in bianco e nero.