Zappia (Lega): “Via Celli a S. Gennaro troppo pericolosa”

Via Celli a San Gennaro, una strada troppo pericolosa tra scarsa illuminazione e asfalto dissestato. E’ la denuncia di alcuni cittadini rilanciata dal consigliere comunale della Lega, Bruno Zappia: “Manca in questa strada che è percorsa da tantissime macchine l’illuminazione e l’asfaltatura è un groviera. Diventa difficile percorrerla, soprattutto di notte, d’inverno è pure ghiacciata: c’è il rischio che qualcuno ci lasci la vita. Cosa fa l’amministrazione per la sicurezza di questi automobisti per la loro incolumità? Mette le telecamere ai semafori per fare cassa, siamo veramente al paradosso”.