A Careggine quasi il 93% dei cittadini è vaccinato: è la percentuale più alta in Toscana. La sindaca: “Emerso il senso di comunità”

È garfagnino il Comune con la percentuale più alta di vaccinati. Il primato appartiene alla comunità montana di Careggine, con quasi il 93% dei cittadini vaccinati. Una piccola comunità ma unita nell’affrontare un momento molto difficile come quello della pandemia. Un Comune di circa 540 abitanti, che ha risposto presente alla chiamata al vaccino per tutelare la comunità stessa e cercare di sconfiggere il virus.

Una notizia che rende orgogliosa la sindaca di Careggine, Lucia Rossi, che proprio giorni fa aveva lanciato il proprio appella alla vaccinazione tramite la campagna di Anci Toscana.

“Il nostro comune è il primo in Toscana per la maggior percentuale di vaccinazioni, quasi il 93% – annuncia la sindaca -. Careggine è preso come esempio da tutti gli altri comuni della Toscana. Con questa bella notizia emerge, ancora una volta, l’unione della nostra comunità che ha saputo reagire compatta in questo momento difficile. Il senso della comunità è stato la nostra molla. Careggine ha avuto una voce unica, sono emersi i valori della nostra bellissima comunità: appena è stato possibile, ci siamo vaccinati spostandoci anche fino a Firenze. Il tutto per tutelare la comunità stessa, a partire dai più fragili. I cittadini di Careggine hanno compreso e rispettato le regole fin dall’inizio, pensando sempre con la propria testa. Senza vaccino non ne usciamo da questa difficile situazione”.

La sindaca ribadisce il proprio appello a vaccinarsi: “Il vaccino è l’arma più forte che abbiamo contro il virus. Si prenda esempio da Careggine: qui tutti gli eventi sono fermi da due anni a causa della pandemia, vacciniamoci tutti per cercare di sconfiggere il virus e riprenderci la nostra vita”.