A San Macario in Piano il concerto di Cantini e Passalia per i 250 anni di Beethoven

Due pianoforti a coda e un programma per ricordare i 250 anni di Beethoven.

È questo lo scenario che vedrà protagonisti i maestri Claudio Cantini e Giovanni Passalia domenica 12 settembre, alle 18, nella chiesa di San Macario in Piano. Un concerto organizzato dalla giovane Associazione musicale Sui passi di Puccini, durante il quale i due pianisti eseguiranno la Sinfonia n.9 op.125 in re minore di Beethoven, per due pianoforti, nella trascrizione di Franz Liszt.

L’appuntamento vuole infatti celebrare in presenza 250 anni dalla nascita del noto compositore, anniversario che ricorreva lo scorso anno

ma che l’associazione, nel rispetto delle normative, ha potuto ricordare soltanto con un evento online. Per accedere all’evento, a ingresso libero, sarà obbligatorio esibire il green pass ed è gradita la prenotazione al numero 329 3676132 oppure a questo link.