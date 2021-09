Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, in scadenza due bandi per finanziamenti

Scadono a breve i bandi Infrastrutture e dotazioni strumentali e Interventi su beni culturali della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

C’è tempo infatti fino al 10 settembre per presentare domanda a valere sul bando Infrastrutture e dotazioni strumentali per il quale la Fondazione ha stanziato ben 2 milioni di euro per l’acquisto, la realizzazione (o anche la sola progettazione), l’ampliamento o la ristrutturazione di immobili o per l’approvvigionamento di strumenti e materiali funzionali allo svolgimento di specifiche attività.

È invece il 17 settembre il termine ultimo per fare richiesta sul bando Interventi su beni culturali, anch’esso dotato di un budget di 2 milioni di euro e grazie al quale negli anni chiese, palazzi e monumenti sono tornati a nuova vita.

In entrambi i casi alla richiesta on line da inviare nei tempi indicati dovrà seguire l’invio per posta elettronica dei moduli debitamente sottoscritti e completi di tutti gli allegati, come spiegato in maniera chiara all’interno dei bandi disponibili sul sito www.fondazionecarilucca.it.