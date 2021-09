Domani (4 settembre) nelle sale espositive della Fondazione Banca del Monte in piazza Martino si terrà l’inaugurazione della mostra Cesare Stefani, l’artista lucchese a cura della Croce Rossa Italiana del comitato di Lucca.

Alla mostra, che sarà aperta al pubblico dalle 16 di domani fino a sabato 11 settembre, saranno esposte le opere che la famiglia dell’artista ha deciso di donare all’associazione. Durante la settimana potranno essere fatte delle offerte per i quadri esposti contattando il numero 0583 341216. La mostra si concluderà sabato 11 settembre con un’asta dove l’intero ricavato sarà devoluto al Comitato per l’acquisto di un nuovo mezzo attrezzato. Per accedere alla mostra è necessario avere il green pass.

La mostra è visitabile dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 ma anche il sabato e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.