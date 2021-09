Sono iniziati nei giorni scorsi gli asfalti programmati per quest’anno dall’amministrazione comunale.

670mila euro di lavori suddivisi in due lotti, che serviranno a rimettere a posto la pavimentazione delle vie maggiormente usurate del territorio comunale. Gli interventi sono iniziati dalle strade più vicine al centro storico, e in particolare i viali di circonvallazione, questo per fare in modo di liberare dai cantieri stradali tutta l’area dove si trova la maggior parte delle scuole superiori prima dell’avvio del nuovo anno scolastico.

Al momento è stato rifatto l’asfalto di un tratto di via di San Donato e di via Vecchi Pardini, di un tratto di viale Carlo del Prete, di via Cavalletti, via Papi, viale Luporini, viale Carducci, di alcuni tratti della rotatoria tra Viale Europa e Viale Carducci e alcuni tratti della Via Romana.

“Abbiamo chiesto alle due ditte che si sono aggiudicate gli appalti – spiega l’assessore ai lavori pubblici Francesco Raspini – di programmare tutto il lavoro cercando di ridurre al minimo i disagi per gli utenti della viabilità interessata dalle asfaltature e ovviamente, in casi specifici, come in certi tratti della viabilità di circonvallazione, abbiamo optato per l’attivazione del cantiere nelle ore notturne, in modo da ridurre al minimo l’impatto. Abbiamo iniziato dal centro per motivi logistici, ma ci sposteremo nelle prossime settimane anche verso le zone periferiche e collinari”.

Gli asfalti proseguiranno come da cronoprogramma. La prossima settimana saranno eseguiti alcuni tratti di viale Europa, viale Carducci, viale Regina Margherita, viale Giusti per quanto riguarda la circonvallazione e alcune parti di via Teresa Bandettini, via Consani e via Squaglia per quanto riguarda San Concordio. Intanto sono in corso le ultime fasi di aggiudicazione per ulteriori due lotti di interventi: in questo caso l’inizio dei lavori è previsto per la fine del mese di settembre.

“L’amministrazione comunale investe quest’anno 1milione e 120mila euro complessivi nella manutenzione stradale – aggiunge Raspini – una somma importante che servirà a portare avanti il piano di manutenzione della vasta rete viaria del nostro comune, aumentandone sicurezza e comfort. Per redigere il progetto di quest’anno abbiamo tenuto conto di tutte le situazioni più critiche che sono state segnalate in parte anche dai cittadini e che sono state riscontrate direttamente dai tecnici del Comune attraverso puntuali sopralluoghi”.