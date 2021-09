Centosessanta espositori con una decina che vengono da quattro paesi esteri otto mostre e decine di incontri e presentazioni di volumi dedicati. Murabilia ha tagliato il nastro della ventesima edizione ed è il primo grande evento nazionale a riaprire il ciclo delle mostre a tema verde, in presenza post Covid.

“Ringrazio tutti i presenti, il prefetto, il questore, la procura, le autorità e i rappresentanti del mondo del commercio – esordisce la presidente di Lucca Crea, Francesca Fazzi, nella cerimonia di inaugurazione della mostra mercato -. Ma soprattutto, grazie alla struttura che ha lavorato per permettere di raggiungere a questa manifestazione, la ventesima edizione, quindi un grazie anche agli espositori e al pubblico. Patiamo un piccolo scotto a causa delle sicurezza sanitaria, ma è pur sempre un piccolo disagio, se ci permette di essere qui per una ripartenza”.

di 76 Galleria fotografica Murabilia 2021 inaugurazione









“Stiamo percorrendo una lunga strada che ci riporta piano piano alla normalità e l’edizione di Murabilia di quest’anno ne è la riprova – dichiara il sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini -. Purtroppo non siamo riusciti a tenere Verde Mura a marzo, perché la cultura del giardinaggio è molto viva sul nostro territorio ed è simbolo di una concezione di equilibrio tra essere umano e natura, che ancora deve essere ritrovato. Giusto stamani, a questo proposito, abbiamo stabilito di mettere a dimora 380 piante nuove, perché anche per l’amministrazione comunale si tratta di un tema sensibile. Da parte mia un sentito ringraziamento agli espositori, sono loro a rendere bella e viva la manifestazione”.

La mostra mercato del giardinaggio, organizzata da Lucca Crea e Comune di Lucca sulle Mura di Lucca andrà avanti fino a domenica (5 settembre) sotto il segno della Fao e supporta l’anno internazionale della frutta e della verdura con il tema Biodiversità nell’orto e nel frutteto, spaziando dall’orto, al giardino, al balcone, al frutteto, con particolare attenzione a tutte quelle piante proposte dal miglior vivaismo italiano.

“Grazie a tutti di essere qui, alla ventesima edizione di Murabilia, sia per il traguardo, che per l’importanza della manifestazione, essere qui oggi è un grande segnale di ripartenza – dice il curatore dell’evento, Giuseppe Benedetti -. Quest’anno si contano più di 160 espositori di cui 10 internazionali, provenienti da Francia, Slovenia e Bulgaria. L’evento si arricchisce inoltre di numerose mostre ed esposizioni tematiche su varie piante, crisantemi, pomodori e uve, soprattutto quest’ultime, è per la prima volta che vengono esposte al pubblico di una manifestazione”.

Fra le curiosità ci sono infatti tante varietà di uva. Piante ormai quasi estinte, provenienti dalle terre dell’antico Ducato di Parma, salvate dal progetto Rural, dove ad essere protagonisti sono i singoli coltivatori custodi. Uve come Verdea, diffusa nella zona occidentale della provincia di Parma e in tutta quella di Piacenza era forse la più famosa uva da tavola del passato, appesa alle travi si conservava fino a Natale, e Lugliatica, a maturazione precoce, pronta, come suggerisce il nome, già da luglio. Poi ci sono le antiche uve della varietà amata dalla famiglia Medici di Firenze, ritratte anche nei quadri e affreschi di villa di Poggio a Caiano, decine di varietà che erano quasi scomparse e che sono state recuperate.

Anche il pomodoro è protagonista. Un mondo da scoprire di frutti dalle forme particolari, dai colori insoliti, dal giallo, al verde, al nero, al rosa, al bicolore o allo striato, tutti con un carattere diverso, figli di un’epoca dove ogni campanile aveva una sua specialità frutto di una selezione attenta fatta passando di mano in mano scegliendo sempre il meglio di quello che la natura offriva. Pomodoro non solo come frutti, ma anche come cultura. Quattro le possibilità al giorno di fare visitare guidata all’orto botanico (sabato alle 11, 15,30 e 17 e domenica alle 11 e 16) basta prenotarsi allo stand Adipa. L’appuntamento per gli amanti delle orchidee, con mostra e concorso, e naturalmente Botalia: la mostra di illustrazione botanica, unica nel panorama nazionale.

Tra gli incontri di domani (4 settembre) alle 11 Frutta e verdura a scuola e a casa: come imparare a gustarle. Percorsi per il diritto del cibo e per un’educazione allo sviluppo e all’alimentazione sostenibile, a cura di Laura Motta, coordinatrice del tavolo Scuola ed educazione della Piana del Cibo. Introduzione di Giorgio Dalsasso, presidente della Piana del Cibo al Baluardo La Libertà. Alle 15 incontro su Quali piante guardando al futuro a cura di Michel Lumen. Presenta Alexandra Griotti, caporedattore di Casa in Fiore al Baluardo San Regolo.

Sempre alle 15 La salvaguardia del patrimonio arboreo dell’Orto Botanico: il progetto di ricerca in atto, a cura di Fabrizio Cinelli. Presenta Alessandra Sani, curatrice dell’Orto Botanico di Lucca al Baluardo La Libertà. Alle 16 Il magico mondo degli Insetti come non lo avete visto a cura di Michele Ratti sempre al Baluardo La Libertà. Alle 16 La figura del giardiniere professionista oggi a cura di Luca Dei e Daria Bosio, presidente dell’associazione italiana professionisti del verde al baluardo San Regolo. Alle 17 la presentazione del libro Né carne, né pesce. Ricette che usano piante coltivate e spontanee dell’arcipelago toscano di Alvaro Claudi, Persephone, 2019. Incontro con il curatore e illustratore del volume Agostino Stefani. Presenta Angelo Lippi, Adipa al Baluardo La Libertà. Alle 17, Lucca e la tutela della biodiversità: tornano lucciole, libellule e altro ancora, grazie al progetto di ripristino di corridoi ecologici della città a cura di Roberto Canovai all’Università di Pisa e Arianna Chines, biologa. Presenta Iacopo Lazzareschi Cervelli al Baluardo San Regolo.

La mostra è visitabile fino alle 19 di oggi (3 settembre) e sabato e domenica dalle 9 alle 19. La vendita dei biglietti termina alle 18,15 di ogni giorno. Clicca qui per scaricare il programma completo.