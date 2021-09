Fare spazio alla reciprocità, via alla convention: Stefano Zamagni per il convegno di apertura

Tutto pronto per l’inizio della convention Fare spazio alla reciprocità con un programma ricco di ospiti, nazionali ed internazionali.

Cambia il relatore che avrebbe aperto la numerosa serie di incontri (35 con più di 80 relatori), ovvero l’economista Luigino Bruni, che sarà sostituito dall’economista e accademico italiano Stefano Zamagni, presidente della commissione scientifica di Aiccon (Associazione italiana per la promozione della cultura della cooperazione e del non profit) apprezzato in tutto il mondo per i suoi studi in materia di economia sociale e da marzo 2019 presidente della Pontificia accademia delle scienze sociali.

C’è ancora qualche posto libero per poter partecipare in presenza al convento di San Cerbone (via della Fornace 1512) oppure on line e in streaming su Zoom, o accedendo dal sito www.spaziospadoni.org o con qualche diretta su Noitv.

Ricordiamo che la partecipazione alla convention è gratuita ed è obbligatoria la prenotazione se in presenza.

Per info, aggiornamenti, iscrizioni e manifestazioni di interesse scrivere a segreteria@spaziospadoni.org, telefono 327.4532134 e www.spaziospadoni.org